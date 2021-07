In queste ore spopola un video di Tik Tok su Giulia Salemi da giovane. Movimento sexy, fisico incandescente: insomma fotomodella nata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Per Giulia Salemi è stata un’annata d’oro, reduce dal successo sotto i riflettori del gossip e soprattutto del Grande Fratello Vip 5.

La fotomodella di origini iraniane è sbarcata in Italia, entrando subito nei cuori dei propri fan. Si potrebbe parlare di una modella già nata per fare questo tipo di mestiere, stando a quanto pubblicato di recente da una pagina gossip di Tik Tok.

Qualche mese dopo è uscita allo scoperto anche la madre, Fariba Therani con la partecipazione all’Isola dei Famosi 15. Il regno dei “Salemi” ancora tutt’ora è in nettissima espansione, conosciuto anche per aver fatto grande il sentimento dell’amore.

Dal momento in cui fece il suo ingresso al Grande Fratello, la vip non immaginava mai potesse diventare famosa per motivi di coppia. Oggi, la modella fa coppia fissa con Pierpaolo Petrelli e ha riscritto un nuovo capitolo di una vita che già allora aveva tutte le prerogative per svoltare da un momento all’altro

Leggi anche —>>> Mosca, Ilary Blasi e Francesco Totti si fanno riconoscere: disagio per la coppia

Giulia Salemi, il “buongiorno” si vede dal mattino: sexy e seducente già da ieri

PER VEDERE IL VIDEO DI TIK TOK DI GIULIA SALEMI, VAI SU SUCCESSIVO