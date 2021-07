“La meraviglia fatta persona”. Laura Chiatti zittisce tutti: selfie da capogiro – FOTO

Laura Chiatti. La talentuosa attrice umbra lascia tutti senza fiato attraverso gli scatti personali che condivide sul suo profilo Instagram. Una foto pone a freno i gossip

La bellissima attrice Laura Chiatti è recentemente finita sulle pagine di tutti i rotocalchi rosa a causa di un pettegolezzo sollevato dall’influencer Deianira Marzano.

Secondo la regina del gossip, infatti, sarebbe entrato in crisi il rapporto tra la Chiatti e il marito, l’attore Marco Bocci (ex compagno della cantante Emma Marrone), sposato nel 2014 a Perugia e padre dei suoi due figli: Enea e Pablo. A far sorgere il dubbio è stata un’analisi dei profili Instagram di entrambi gli artisti in cui non comparivano da tempo immagini che li ritraevano insieme.

Il 21 giugno scorso è stata la stessa Laura Chiatti a mettere a tacere le voci sul suo conto, pubblicando una tenera foto in bianco e nero proprio accanto al suo amore. “Alla faccia di chi vedeva in crisi questa bellissima famiglia”, “Siete la coppia più bella e unita del mondo, oggi e per sempre” – si legge tra i commenti di giubilo lasciati dai fan.

Laura Chiatti: il bisogno immediato al risveglio

Sedata ogni diceria, Laura Chiatti è tornata a utilizzare i suoi canali social come di consueto. Offre ai suoi 1,1 milioni di follower uno squarcio della sua vita, lavorativa e privata.

Spesso protagonisti dei suoi scatti sono i figli che coccola teneramente davanti all’obiettivo ma, cellulare alla mano, non disdegna regalare anche molteplici selfie come una novella influencer, sempre pronta a catturare il momento.

L’ultimo post condiviso la ritrae proprio in un autoscatto allo specchio: lo sguardo è sfuggente, indossa comodi jeans, un top bianco e un lungo blazer in tinta. Poco trucco e niente artefici che lasciano evidente la purezza del suo volto, i capelli sono sciolti e selvaggi.

L’inizio di giornata dell’attrice è molto simile a quella di moltissimi italiani, con una necessità più che condivisa: “Ho bisogno di un caffè…. 3,2,1 Via” – scrive in didascalia.

Plauso diffuso dei fan si esprime attraverso le centinaia di commenti arrivati al suo indirizzo: “Stupenda anche prima del caffè”, “La meraviglia fatta persona”, “Bella come il sole”, “Affascinante anche da stanca”.