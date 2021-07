Laura Torrisi mattinata all’italiana e che sensualità mediterranea-FOTO

La bella attrice Laura Torrisi ha condiviso un video su instagram che ha il sapore di dolce vita all’italiana, lei è un’incanto

L’attrice Laura Torrisi ha condiviso su instagram un video mentre pulisce dei gamberetti su un lavandino vista mare e con mini abito indosso a fiori. Una tipica immagina all’italiana che fa sognare. E come se non bastasse in sottofondo l’attrice ha messo la famosa canzone “Mambo italiano”. Nella didascalia la Torrisi scrive:”Gamberetti serviti su un letto di Scirocco”. L’attrice si trova nella sua amata Sicilia per godersi un pò di relax.

Laura Torrisi finalmente il sorriso dopo lo spavento

Finalmente la bella attrice è sorridente e spensierata dopo un periodo nero per lei. Infatti come se il covid non fosse abbastanza, la Torrisi ha subito due interventi nell’arco dell’anno a pochi mesi di distanza. Il motivo è una condizione patologica che aveva da tempo. Si tratta dell’endometriosi, malattia dell’utero che fa sviluppare dei noduli che ogni tot vanno rimossi. Tuttavia la Torrisi ha avuto un altra disavventura sempre legata alla patologia. Infatti le si è formato un fibroma sempre all’utero che nel corso del lockdown è cresciuto molto, costringendola ad una seconda operazione.

A quanto pare però sono seguite delle complicazioni e ad aprile l’attrice è stata ricoverata nuovamente. Aveva scritto:“La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8″. Piano piano però ha cominciato a ritornare al sorriso e alla vita, infatti si è immortalata felice anche quando aveva ancora la panciera e i dolori, perché questa è la vita e non bisogna perdere un’attimo. Oggi finalmente la Torrisi è serena, ha superato il suo problema e si gode un’estate più gioiosa. In una foto dove beve un caffè, ha scritto:”Caffè aromatizzato all gelsomino. Amo questo periodo dell’anno. Tutto intorno a noi è un’esplosione di energia, profumi e colori”. Poi a giugno è apparsa sorridente in un campo di carciofi mentre li raccoglieva.

Passa molto tempo in mezzo alla natura che le piace molto con sua figlia. Ha condiviso una foto anche con la bambina scrivendo, mentre sono sdraiata sul prato e ha scritto:”Potessi fermare qui il tempo…ma non si può. Figlio è barca. Mamma è molo”. Un immagine meravigliosa di una mamma e una figlia che sorridono e giocano insieme su un prato verde.