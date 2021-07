“Love is in the Air” anticipazioni 2 luglio: il piano di Eda

Continua la settimana per Love is in the Air. Il riassunto dell’ultima puntata ci rivela che Serkan vorrebbe cominciare a fidarsi di Eda: improvvisamente tutto cambia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021)

Siamo all’ultima puntata della settimana di Love is in the Air. Nel giro di quaranta minuti, domani cambierà davvero tutto: siamo arrivati forse all”appuntamento più importante fino ad ora della serie. Tutto comincia quando Ferit ed Eda origliano una conversazione tra Serkan e Selin molto intima: entrambi ci restano veramente male e si ritrovano a consolarsi a vicenda. Ed è proprio qui che Ferit confida ad Eda di aver fatto lui le foto del contratto del fidanzamento che sono giunte nelle mani sbagliate.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Love is in the Air, riassunto dell’ultima puntata della serie turca su Canale Cinque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021

Eda non può ovviamente dire la verità a Selin e si ritrova a sfogarsi una volta e per tutte con le sue migliori amiche. Ed è qui che Melo capisce tutto e, a sua volta, racconta ad Eda quello che è successo: le dice del misterioso uomo che è arrivato in profumeria, che l’ha corteggiata e poi successivamente frequentata. Eda è stata ingiustamente accusata da Serkan di aver favorito lo spionaggio industriale, facendo arrivare il suo progetto nelle mani di altre persone, e dopo il racconto di Melo si sente sempre più vicina alla prova che sta così tanto cercando da quando ha discusso con Serkan.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Eda e le sue amiche non hanno intenzione di starsene con le mani in mano, per questo architettano subito un piano per arrivare alla verità. Il piano da i risultati sperati ed Eda ottiene finalmente la sua prova.