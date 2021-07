Mediaset, il palinsesto autunnale spiazza: clamorosi addii e tante novità

Mediaset ha da poco rilasciato il palinsesto autunnale 2021-2022: non mancano addii clamorosi ed entusiasmanti novità. Scopriamole insieme!

I vertici di Cologno Monzese hanno da poco rilasciato i palinsesti della stagione televisiva 2021-2022. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda, ha puntato su rinnovamenti sconvolgenti che andranno a smorzare la componente “trash” delle reti, e a potenziare invece gli spazi di informazione e di attualità. Le conferme sono state molte, così come gli abbandoni che hanno lasciato gli utenti a bocca aperta.

Proprio ieri, Alessia Marcuzzi ha annunciato il proprio addio a Mediaset. Un addio che Pier Silvio ha commentato così: “Si è trovata senza un prodotto suo, non siamo più disposti a fare contratti a prescindere dal prodotto che va in onda“. Gli utenti non vedevano l’ora di conoscere il futuro di alcuni volti di punta dell’emittente: qual è la situazione per Barbara D’Urso, Paolo Bonolis, e per tanti altri volti di Mediaset? Scopriamolo insieme.

Mediaset, il palinsesto autunnale spiazza: le novità e gli addii

Già da mesi circolavano rumors in merito ad un ridimensionamento del ruolo di Barbara D’Urso su Canale Cinque. Ad oggi, dopo la presentazione del palinsesto autunnale di Mediaset, queste notizie hanno trovato conferma. Alla conduttrice rimarrà esclusivamente “Pomeriggio Cinque”, in quanto “Domenica Live” è stata ufficialmente cancellata dai vertici di Cologno Monzese. Tra le novità del prossimo anno c’è anche “Star in the Star”, il programma con al timone Ilary Blasi ispirato al fortunatissimo “Tale e Quale Show”.

Molte le sorprese, molte le conferme per la prossima stagione televisiva. “Caduta libera” e “Striscia la Notizia” sono ormai due prodotti di punta di Mediaset, così come “Avanti un altro!” di Paolo Bonolis. Confermato anche il ritorno di “Felicissima Sera”, dopo il successo strepitoso raccolto negli scorsi mesi, ed anche le amatissime trasmissioni di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda la domenica pomeriggio, Pier Silvio avrebbe intenzione di lanciare la sfida a “Domenica In”, proponendo un programma guidato da Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. L’obiettivo dei vertici del Biscione è quello di dare quanto più spazio possibile all’intrattenimento.