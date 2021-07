Ilary e Francesco sono a Mosca in vacanza e si stanno facendo riconoscere anche da quelle parti, i loro video sono virali

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in vacanza a Mosca. Dopo il lockdown che li ha costretti a restare a casa per un po’, appena si è presentata l’occasione hanno preso il primo aereo e sono volati in Russia alla scoperta di un’altra cultura.

Su Instagram la conduttrice ha postato alcune foto e storie che hanno fatto molto parlare il web, in particolare l’ultima.

Si sa, il viaggio presenta sempre delle sorprese e il calciatore ne ha appena avuta una. Ecco cosa è successo ieri durante un pranzo in un ristorante tipico.

Ilary Blasi e Francesco Totti a Mosca: grasse risate

La coppia più amata dal pubblico italiano è volata in Russia e precisamente a Mosca. Francesco Totti però non ama particolarmente la cucina tipica del posto, il calciatore ieri ha vissuto l’esperienza culinaria più brutta della sua vita.

A filmare la scena è stata la moglie che attraverso un video Instagram ha fatto vedere a tutti il disagio del marito nel mangiare alcuni piatti tipici.

La conduttrice ha ripreso il pupone mentre masticava a fatica alcune pietanze. Alla fine la Blasi ha provato ad imboccare l’ex calciatore. Le risate non sono mancate sia per chi era lì con loro e sia per i fan che hanno seguito la diretta. Una scena davvero esilarante che ha fatto il giro del web.

Dopo sedici anni insieme, i due vivono la loro storia come fosse il primo giorno. Complici, allegri e spensierati solo con tre figli in più e una carriera ormai affermata.

Il pubblico li adora e non smetterà mai di farlo. La loro semplicità e naturalezza li rendono unici e fuori dal comune. Nessuno potrà mai superarli.