“Mr Wrong” anticipazioni 2 luglio: il piano diabolico delle “suocere”

Continua la settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni della prossima puntata

Siamo oramai all’ultimo appuntamento della settimana per Mr Wrong. La serie riprenderà lunedì con una nuovissima puntata e i fans dovranno stare fino ad allora con il fiato sospeso: cosa succederà dopo gli ultimi e numerosi eventi a cui abbiamo assistito? “Risolta” la questione tra Levant e Cansu, torniamo a parlare di Ezgi ed Ozgur che sono sempre più innamorati. La loro felicità purtroppo non tocca affatto le loro famiglie, che al contrario, sono sempre più contrari alle loro nozze.

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Egzi torna ad Instabul per passare un po’ di tempo con il suo fidanzato e, le loro mamme, temono che i due abbiano intenzione di rimettersi insieme. È dal weekend del matrimonio che le due non vogliono assolutamente che i loro figli abbiano un futuro insieme e stanno facendo del loro meglio per farli lasciare. Capendo che l’unione più fare la forza, le due decidono di allearsi per riuscire ad impedire ai loro figli di continuare questa relazione. La madre di Ezgi vorrebbe vedere suo figlio con il dottor Serdar mentre, la mamma di Ozgur, con una ragazza meno viziata e che riesca a prendersi cura di suo figlio.

Nel frattempo Ezgi è impegnata con il suo nuovo lavoro e ne è entusiasta, purtroppo non sa che dietro a tutto questo c’è Tolga, la persona che vuole rovinare il suo fidanzato.