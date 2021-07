Un outfit che lascia il segno quello sfoggiato quest’oggi dalla showgirl Elisabetta Gregoraci: si tratta di una scelta unica.

La sorprendente showgirl classe 1080, Elisabetta Gregoraci, è da poco approdata nel sud della penisola, lasciando per il momento dentro di sé soltanto il ricordo della sua cara Montecarlo. A rendere subito nota la location estiva, scelta con scaltrezza dalla meravigliosa soubrette, sarà lei stessa attraverso il suo amato profilo Instagram.

In molti dei suoi ammiratori, notando le danzanti avventure della scorsa serata di Elisabetta, si appresteranno ad intervenire in seguito al suo ultimo post, pubblicato soltanto pochi minuti fa. Nonostante i pareri discordanti, l’outfit della soubrette sembrerebbe fin dai primi attimi dal suo esordio sul web manifestarsi, ad ogni modo, come uno spettacolo unico del suo genere. Scopriamolo assieme.

Elisabetta Gregoraci, shorts tigrati e top da urlo: Unica

