Moto si scontra con un furgone ad un incrocio: spezzata la vita di un 17enne

Un ragazzo di soli 17 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Padova in un incidente tra la sua moto ed un furgone ad un incrocio.

Una vita spezzata a soli 17 anni in un drammatico incidente stradale. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Padova. La giovane vittima viaggiava a bordo della sua moto 125 che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un furgone ad un incrocio. Dopo l’impatto, il ragazzo è finito sull’asfalto e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei medici del 118 giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 giugno, un ragazzo ha perso la vita in un terribile incidente stradale verificatosi a Padova in via Chiesanuova, all’altezza dell’incrocio con via Andrea Cesalpino.

La vittima è Piergianni Cesarato, 17enne figlio di una nota famiglia di imprenditori: il padre è titolare di un’azienda di maglieria e intimo a Sarmeola di Rubano. Il giovane, riferisce la stampa locale e la redazione de Il Corriere del Veneto, si trovava in sella alla sua moto, una Yamaha 125, quando improvvisamente si è scontrato con un furgone. Un impatto violento che ha fatto sbalzare dalla sella il centauro facendolo finire sull’asfalto.

Sul luogo del tragico schianto è arrivata l’equipe medica del Suem 118 che ha cercato di rianimare il 17enne. Purtroppo, gli sforzi dei medici, andati avanti per circa mezz’ora si sono rivelati vani. Alla fine, i sanitari si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso, sopraggiunto per i gravissimi traumi riportati.

Oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale del capoluogo di provincia veneto. La Polizia si è occupata dei rilievi utili a ricostruire la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità. Dai primi riscontri, scrive Il Corriere del Veneto, pare che il furgone abbia tagliato la strada al motociclista.

Informati dei fatti, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i genitori di Piergianni che, riporta Il Corriere del Veneto, colti da un leggero malore, sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.