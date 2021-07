“Maschio o femmina?”, Rosa Perrotta risolve l’enigma con un dècollète mozzafiato: curve mostruose – FOTO

Rosa Perrotta è alle prese con l’ennesima gravidanza. Dal pancino si nota già qualcosa, ma i fan virano su altri lidi: che fisico!

L’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta ha lanciato un sondaggio visivo su Instagram che mette in difficoltà i fan.

Il colpo d’occhio però non si ferma al solo pancino in fase di crescita ma a qualcosa al quale i fan non sono rimasti nell’indifferenza. Secondo le ultime sui quotidiani gossip la coppia composta da Rosa e Pietro Tartaglione è uscita allo scoperto con l’intento ormai concreto di regalare al primogenito Dodo Eithan, una sorellina o un fratellino.

Il loro legame sembra indissolubile al giorno d’oggi, schietto e senza peli sulla lingua. Nonostante la condizione di salute non proprio brillante, Miss Perrotta appare davvero in forma smagliante.

Ora non resta che attendere nuovi sviluppi sulla gravidanza per sapere chi si nasconde nel suo grembo

Rosa Perrotta in dolce attesa e bella da impazzire su Instagram

