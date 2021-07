“Non ero pronta a questo”, Rosalinda Cannavò, la FOTO paralizza i fan. Cosa sta succedendo?

Rosalinda Cannavò ha paralizzato i fan attraverso l’ultimo scatto condiviso su Instagram: “Questa è la dimostrazione concreta…”. I commenti impazzano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Rosalinda Cannavò, la splendida ex gieffina che il pubblico ha avuto modo di conoscere grazie al “Grande Fratello Vip”, è sulla bocca di tutti per via delle ultime rivelazioni sull’Ares Gate. Dopo mesi, l’attrice è tornata a parlare di quel periodo buio della propria vita, descrivendolo come una sorta di dipendenza. “Ho paura, temo che mi possa succedere qualcosa“, ha confessato la siciliana, che tuttavia ha intenzione di portare avanti la propria battaglia.

Al suo fianco, da qualche mese, c’è Andrea Zenga, suo complice e compagno in ogni avventura quotidiana. Di recente, la bellissima attrice ha pubblicato uno scatto che la ritrae assieme al fidanzato, ma i fan hanno immediatamente compreso che c’era qualcosa che non andava: la risposta di lei ha stupito tutti.

NON PERDERTI ANCHE —> Mediaset, il palinsesto autunnale spiazza: clamorosi addii e tante novità

Rosalinda Cannavò e la FOTO che paralizza i fan. Cosa sta succedendo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

NON PERDERTI ANCHE —> “Tu ci fai uscire di testa”, Andrea Delogu provoca su Instagram: sublime – FOTO

Nello scatto che Rosalinda Cannavò ha da poco pubblicato su Instagram, c’è qualcosa che chiaramente stona. E’ stata la stessa attrice, di fatto, a chiarire la questione tramite la didascalia del post: “Dimostrazione concreta di quando dico che sono “nata vecchia”! Romanticismo vintage“. L’attrice e il fidanzato, in effetti, sembrano immersi in un’atmosfera d’altri tempi. I followers, di fronte alla dolcezza della foto, hanno iniziato ad inondare i loro beniamini di complimenti.

La coppia si è concessa un romantico pic-nic su un prato. Zenga e Rosalinda, che sembrano i protagonisti di una favola, si sorridono e si guardano intensamente, dando prova del sentimento che li unisce. L’amore, sbocciato quattro mesi fa all’interno del “Grande Fratello Vip”, continua a crescere sotto gli occhi entusiasti dei fan, che fanno il tifo per loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

“Non ero pronta a tutte queste gioie” – ha commentato ironicamente un’utente, seguita a ruota da altri – “L’amore porta sicuramente il vostro nome“, “Siete stupendi“. La foto si è già guadagnata oltre 15mila likes.