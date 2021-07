Royal Family, Lady Diana oggi avrebbe compiuto 60 anni: la dieta della principessa

Lady Diana oggi avrebbe compiuto 60 anni e sarebbe ancora nel fiore degli anni se non avesse perso la vita nel tragico incidente in auto di quasi 24 anni fa

Oggi 1° luglio Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni. Una cifra tonda per la principessa del Galles se non fosse deceduta in quel tragico incidente d’auto di 24 anni fa, avvenuto precisamente il 31 agosto del 1997. La ex moglie di Carlo e mamma di William e Harry è ricordata ancora oggi per la forte personalità e il popolo del Regno Unito e di tutto il mondo guarda ancora alla sua figura con nostalgia, pensando al suo sorriso intenso e alla bellezza del suo volto e del suo fisico perfetto.

Aveva fatto i conti con la bulimia ma poi era riuscita a risalire la china della sua vita e dei disordini alimentari. L’ex chef Darren McGrady ha raccontato al magazine “HELLO!” del coraggio che aveva avuto la principessa nel riuscire a svelare la sua malattia e a parlarne affinché le persone potessero uscire, come aveva fatto lei, dall’incubo di questi disturbi legati al cibo.

Lady Diana, la dieta particolare per mantenersi in forma sempre

L’ex chef della Royal Family Darren McGrady ha inoltre raccontato dei piatti preferiti di Diana Spencer e anche di quelli che non era solita consumare. Dopo aver divorziato con il principe Carlo nel 1992 ha intrapreso una dieta molto particolare e sana. Inoltre eseguiva ogni giorno esercizio fisico per mantenersi in forma. Preferiva cibi a base di verdure e mangiava poca carne. Il suo piatto preferito in assoluto erano i peperoni ripieni di mozzarella, parmigiano, funghi, riso e zucchine ma le piaceva anche una ricetta di origine ucraina, ovvero una zuppa di barbabietole. Lady D. si allenava con la sua personal trainer Jenny Rivett e con lei eseguiva lunghe pattinate.

In più era solita fare allenamenti di cardio e step. Insomma tutti consigli da seguire per mantenersi in forma come faceva la compianta e amata principessa del Galles Lady Diana Spencer.