“Da quale sogno arrivi?”, Giulia De Lellis e lo stacco di coscia travolgente. Mai così bella – FOTO

“Da quale sogno arrivi?”, Giulia De Lellis travolge i fan con uno stacco di coscia pazzesco: la foto fa il boom di likes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis è indubbiamente una delle giovani promesse della tv italiana. L’infuencer, che si fece notare a “Uomini e Donne”, intraprese una carriera come influencer nel campo della moda, settore che la vide spopolare in men che non si dica. Con il carisma e l’intraprendenza che la contraddistinguono, Giulia si è decisamente distinta fra le colleghe dell’ambiente, arrivando a conquistare ben 5 milioni di fan.

In questi anni non le sono mancati i corteggiatori che hanno tentato di far breccia nel suo cuore. Ad oggi, tuttavia, la De Lellis appare indissolubilmente legata al bellissimo Carlo Beretta. La conduttrice, pochi minuti fa, ha condiviso uno scatto con indosso un favoloso outfit bianco: lo stacco di coscia è lodevole e fa sognare il web.

NON PERDERTI ANCHE —> “Tutto quello che fai va bene”, Anna Tatangelo in bikini stuzzica i fan. E’ devastante – FOTO

Giulia De Lellis e lo stacco di coscia travolgente. Mai così bella – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

NON PERDERTI ANCHE —> Alessia Marcuzzi, la risposta di Pier Silvio non lascia spazio a dubbi: cosa accadrà ora

Il post che Giulia De Lellis ha da poco pubblicato su Instagram sta facendo impazzire gli utenti. La conduttrice di “Love Island Italia” ha voluto condividere con i fan tre scatti dalla sensualità disarmante, fra i quali non può che risaltare la prima foto. L’infuencer, appoggiata sensualmente al muro alle sue spalle, esibisce uno stacco di coscia che farebbe perdere la testa a chiunque. L’outfit, composto da una gonna e da un top in pizzo bianco, ha raccolto i consensi di tutti.

Indubbiamente, la De Lellis è stata una delle web star più corteggiate di sempre. Dopo la fine dell’amore con Damante, Giulia ha infatti avuto relazioni con Irama e Andrea Iannone, salvo poi innamorarsi di Carlo Beretta, il facoltoso rampollo della famiglia Beretta, titolare dell’azienda produttrice di armi. Il loro amore, stando a ciò che si evince dai social, va a gonfie vele.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

I fan, rapiti dalla bellezza della De Lellis, hanno sommerso lo scatto di complimenti. “Da quale sogno arrivi?“, “Sei una fuoriclasse“, “La seduzione in persona“: la conduttrice ha colpito nel segno.