Mediaset ha deciso chi sarà al timone del nuovo show musicale “Star in the star”, in partenza questo autunno: dopo due rifiuti, ecco il nome di chi lo presenterà

Il giovedì sera di Canale 5 sarà occupato dal nuovo show musicale intitolato Star in the star. Un talent dove personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo si sfideranno e daranno prova delle loro doti canore e di imitatori. Un incrocio tra Tale e Quale Show e il Cantante Mascherato, dove i partecipanti dovranno cercare di non far scoprire le proprie identità. Dopo alcune indiscrezioni che avrebbero voluto Michelle Hunziker alla guida, in seguito alla sua conduzione della versione tedesca, è stato rivelato il nome di chi presenterà la trasmissione.

Dopo due no colossali, arriva lei alla conduzione di Star in the star

No, non sarà Michelle Hunziker -che ritroveremo nel palinsesto con la nuova edizione di All Together Now– a condurre la versione italiana di Star in the star. Non saranno neanche altri due colossi della televisione alla quale sembra sia stato proposto da Mediaset il progetto. Secondo indiscrezioni sia Paolo Bonolis che Lorella Cuccarini avrebbero rifiutato l’impiego.

Ad accettare la sfida di introdurre i telespettatori a questo nuovo format è stata Ilary Blasi, reduce del successo ottenuto con l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. La presentatrice, dopo essere stata confermata per la prossima edizione del reality, tornerà a occupare la prima serata di Canale 5 in autunno con il nuovo show musicale.

Avrà quindi l’arduo compito di debuttare con una novità sulla rete principale di Mediaset, nota per essere restia a ottenere riscontri sui nuovi programmi. Ma Star in the star promette spettacolo e intrattenimento. Il tocco di spontaneità e di ironia di Ilary Blasi farà il resto.

I concorrenti del talent si esibiranno dinnanzi a una giuria che dovrà valutare e cercare di identificare chi si cela dietro i travestimenti. Per il momento sembrano confermati due dei tre nomi che andranno a comporla: la cantante Marcella Bella e il comico Andrea Pucci. Sconosciuto ancora il terzo componente.

Star in the star, il nuovo show musicale di Canale 5, debutterà in autunno e terrà compagnia il pubblico ogni giovedì sera.