Eleonora Incardona non perde occasione di mostrare al pubblico i suoi outfit migliori, l’ultimo ha accecato i fan che hanno perso la testa

Eleonora Incardona continua la scalata verso il successo, l’influencer si è trasferita definitivamente a Milano dove ha trovato la sua comfort zone. Non perde occasione però di viaggiare, è il suo hobby preferito, ed ora che le acque sembrano essersi calmate non rinuncia a concedersi weekend in giro per l’Italia.

Seguita da quasi cinquecentomila follower, la ragazza mostra tutta la sua bellezza nelle foto che pubblica ogni giorno.

Eleonora Incardona: luce per i fan, spettacolo – FOTO

Eleonora Incardona è inarrestabile e irresistibile. I follower non riescono a trattenersi ed ogni volta è una sorpresa per gli occhi. Che sia in costume, in versione sportiva o elegante, l’influencer regala sempre grandi perfomance.

Tutte le sere mostra outfit diversi, a quanto pare non perde occasione di uscire ed andare ad eventi e cene. Nell’ultimo post sfoggia un abito giallo lucido che le scende lungo il corpo mettendo in risalto le sue curve meravigliose.

“La vita è meravigliosa: non si misura attraverso il numero di respiri ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro!”. Scrive come didascalia. Il suo sorriso, lato A e fondoschiena mandano in tilt i fan accecati da così tanta bellezza.

“Sei straordinaria”. Commenta subito qualcuno, poi ancora “Sei stupenda” aggiunge qualcun altro. Li ha stesi proprio tutti e troppi ancora devono conoscerla. La Incardona è entrata in punta di piedi nel mondo dei social e della televisione ed è solo all’inizio.

Dopo il successo della sua prima esperienza da conduttrice, non mancheranno altro occasioni per farsi notare.

L’influencer ha appena cominciato ed ha ancora molto da imparare, ma è già sulla buona strada. Al pubblico piace e ai social ancora di più. Esperienza dopo esperienza, arriverà a scalare la vetta del successo. Intanto continua a farsi notare tra un post e l’altro.