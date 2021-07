Terremoto a “L’Isola dei Famosi”, Rosolino fatto fuori da un ex concorrente

Tempo di anticipazioni per la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”: in arrivo un nuovo inviato in Honduras. È un ex naufrago

Che la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” sia già confermata per la prossima stagione di Mediaset è noto da diverso tempo ormai. Le indiscrezioni danno per certa la presenza di Ilary Blasi al timone del reality show di Canale 5 ma ci sono molti aspetti che potrebbero cambiare, dagli opinionisti fino all’inviato in Honduras.

Massimiliano Rosolino si è cimentato nelle vesti di inviato con buoni risultati, ottima intesa con Ilary e favore del pubblico ma a quanto pare la produzione vorrebbe cambiare. L’atleta che sta provando a introdursi nel mondo dello spettacolo potrebbe essere messo da parte? C’è un ex concorrente de “L’Isola” che ha parlato.

“L’Isola dei Famosi”, c’è il nome del nuovo inviato

Massimiliano Rosolino potrebbe non essere confermato nel ruolo di inviato a “L’Isola dei Famosi”. Al suo posto un ex naufrago che avrebbe ricevuto la proposta dalla produzione.

Di chi si tratta? Di Akash Kumar, uno dei concorrenti più chiacchierati della scorsa edizione. Il modello, in una intervista a Today, si è lasciato scappare la proposta, molto allettante, che gli è stata fatta.

Alla domanda di una sua possibile e futura partecipazione al reality lui ha spiazzato tutti: “In realtà mi hanno già chiesto di farla come inviato” ha detto. Il modello dunque avrebbe avuto la richiesta da parte della produzione per vestire i panni di colui che fa da tramite tra l’Italia e L’Honduras.

E Akash che ha fatto parlare molto di sé per il colore dei suoi occhi, per il momento si mantiene vago: “Però non so. E’ un mondo che non mi appartiene” e specifica che ha bisogno di rifletterci su.

Non nega però di preferire di certo il mondo della moda, nei reality “ci sono troppe sovrastrutture” ma di certo si dice felice ed orgoglioso per l’offerta che gli è stata fatta.

Da naufrago ad inviato sarebbe un bel salto di qualità. Dalle passerelle patinate della moda all’Honduras non molto, ma come sempre è questione di scelte e di priorità.