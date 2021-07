Tommaso Zorzi, tutta la verità su Francesco Oppini: “Mi scoccia”

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono ai ferri corti? Sul web spunta qualche particolare che mette in dubbio la loro amicizia

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono stati due dei concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” più seguiti e amati. Con la loro storia hanno conquistato tutti i telespettatori, rimasti delusi dall’evolversi delle cose.

Infatti, sembra che tra i due non scorra più buon sangue e tutto quell’amore nato sotto i riflettori sia svanito, lasciando solo un amaro in bocca. Ma qual è la verità? L’influencer milanese ne ha parlato più volte.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: la fine di un amore

Nessun post, nessun riferimento, da due mesi sui social i due non si sono più scritti né chiamati. O almeno questo è quello che fanno pensare ai fan che sono curiosi di sapere cosa sia successo.

All’interno della casa Tommaso Zorzi e Francesco Oppini erano inseparabili, l’influencer innamorato del figlio di Alba Parietti non ha avuto occhi che per lui tanto da piangere per la sua uscita.

Si sono supportati e sopportati, incoraggiati a vicenda senza mai mollare e quando tutto sembrava esseri equilibrato è arrivato il dubbio. A calmare gli animi del pubblico però ci ha pensato Zorzi che in un post su Instagram ha ribadito: “Non ho litigato con nessuno e non ho litigato con Francesco. Mi scoccia anche parlare di questa roba”.

La verità però è un’altra: sembra che i due si siano incontrati e salutati a stento ad un evento in quel di Milano. E’ quanto riporta il quotidiano Libero.

Come risponderanno a questo scoop i due diretti interessati? Per il momento tutto tace, entrambi sono a lavoro per i prossimi progetti e intanto si godono la bella stagione appena arrivata, tra un evento e l’altro in giro per l’Italia. Il web però continua a scovare e a curiosare.