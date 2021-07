“Un Posto al Sole” anticipazioni 2 luglio: i sentimenti contrastanti di Silvia

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Silvia è divisa tra la gioia della laurea di Rossella e quello che è accaduto con Giancarlo

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento settimanale di Un Posto al Sole. Dopo gli ultimi mesi trascorsi in una incredibile tranquillità, Filippo adesso si prepara a sottoporsi al delicatissimo intervento. Non riesce a nascondere la preoccupazione e la paura di non risvegliarsi più, ma al momento dell’inizio dell’operazione ha tutte le persone care attorno che fanno il tifo per lui e sono tutti certi che le cose andranno per il meglio. Filippo si augura davvero di guarire presto e di essere in forma per la nascita della sua bambina che avverrà tra qualche mese.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Silvia, intanto, è molto felice per il ritorno di sua figlia Rossella in città. La ragazza sta per dare l’ultimo esame all’università prima della laurea e di questo la madre è molto orgogliosa, però non riesce a scrollarsi dalla testa il pensiero di quello che è accaduto con Giancarlo. Da una parte si sente veramente in colpa, motivo per cui è molto agitata, dall’altra la sua relazione segreta con il cliente del Vulcano riusciva a farla sentire viva e soprattutto davvero tanto desiderata. Come farà a superare quanto accaduto e andare avanti insieme alla sua famiglia oramai riunita?

Intanto, Patrizio ha visto la sua ex fidanzata ritornare a Napoli e si prepara ad affrontare il fatto di doverla rivedere. Nel periodo in cui sono stati lontani, lui e Clara hanno cominciato una vera e propria relazione.