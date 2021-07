“Uomini e Donne”, Samantha Curcio è lapidaria: “Non è un corso da influencer”. Dichiarazione sconvolgente

Samantha Curcio ha spiazzato gli utenti con le sue ultime dichiarazioni in merito a “Uomini e Donne”: “Non è un corso da influencer, ma…”

Tutti i volti resi celebri da “Uomini e Donne“, chi in un modo e chi in un altro, hanno tentato il successo imboccando la strada delle sponsorizzazioni. Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Andrea Damante, ha ottenuto enormi vantaggi tramite questo lavoro, fino ad approdare come conduttrice nel programma “Love Island Italia”. I fan che seguono la trasmissione della De Filippi, ormai da anni, sono abituati a ritrovare i loro beniamini sui social, nelle vesti di influencer.

Samantha Curcio, tronista della scorsa edizione di “Uomini e Donne”, ha da poco intrapreso questa carriera, iniziando a collaborare con alcuni marchi per i quali sponsorizza dei prodotti. La Curcio, tuttavia, non si è trattenuta dall’esprimere le proprie considerazioni in merito a questo lavoro, in cui prima o poi tutti “cadono”. “Uomini e Donne non è un corso per influencer, ma…“: le sue dichiarazioni hanno spiazzato i fan.

“Uomini e Donne”, Samantha Curcio è lapidaria: “Non è un corso da influencer, ma…”

Attraverso le proprie stories di Instagram, la fidanzata di Alessio Ceniccola ha voluto condividere il proprio pensiero in merito a tutte quelle persone che, una volta abbandonato il programma, intraprendono la carriera di influencer. “Quando si esce da Uomini e Donne, a meno che non si abbia una professione, non si sa bene cosa fare” – ha esordito la Curcio, aggiungendo – “Io penso che nella vita ci si debba dedicare alle proprie passioni“.

Ed è proprio quello che ha fatto Samantha, la quale, oltre a sponsorizzare determinati marchi, sta curando un blog di cucina assieme all’ex corteggiatore, suo attuale fidanzato. “Nel mio caso, la passione è quella della cucina. Alla fine, le sponsorizzazioni ci aiutano. Riflettevo però sul fatto che si possono sponsorizzare cose che riflettono le nostre passioni e che ci piace fare“, ha chiosato la Curcio.

Samantha, a tal proposito, ha chiarito che non ha alcuna intenzione di collaborare con il noto marchio “Fitvia”. Il brand non rispecchierebbe lo stile ed il pensiero dell’ex tronista, che intende entrare nel mondo degli influencer senza rinunciare a sé stessa e alle proprie passioni.