“Sei tanta roba”, Valentina Vignali in micro costume sconvolge il web: pura poesia – FOTO

Valentina Vignali ha pubblicato ieri sera una foto megagalattica in cui appare con un costume microscopico che mette in risalto le sue grazie: divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La cestista nonché influencer e modella Valentina Vignali ha condiviso ieri sera una foto divina in cui appare seduta su una poltrona della sua camera d’albergo sulle Dolomiti, all’Hotel Cristallo in Alta Badia. La bellezza megagalattica è di profilo e in evidenza ci sono tutti i suoi pezzi forti: il lato a strabordante dal pezzo di sopra del bikini arancione e l’altra estremità del suo corpo che sporge con prepotenza incantando il suo folto seguito di follower su Instagram. In bella mostra anche le sue lunghissime gambe tornite e sode dopo giorni di duro allenamento dato che è una sportiva, giocatrice di basket sebbene molti dei suoi fan la conoscano più per le sue foto sui social network.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “In formissima” Eleonora Boi tacco a spillo per la giornalista: unica – FOTO

Valentina Vignali, la foto megagalattica in bikini

Per vedere Valentina Vignali in bikini vai su Successivo