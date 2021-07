“Telefonate al 118”, Aida Yespica e il costume micro: forme che ti inchiodano – FOTO

Aida Yespica ha pubblicato uno scatto da pelle d’oca su Instagram. Un davanti strepitoso è la giusta carica per iniziare la giornata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

La modella di origini venezuelane, Aida Yespica ha pubblicato di recente una foto su Instagram che difatti accende definitivamente le emozioni di un’estate indimenticabile.

“La rincorsa ad un futuro” più radioso e propositivo è iniziata nel segno di una sensualità spaventosa, che non ammette rivali. Un piacere unico e inimitabile per i fan che non sono riusciti a distogliere lo sguardo da un “capolavoro” di Madre Natura.

Sbarcata in Italia agli inizi degli anni 2000, Aida ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Protagonista in diversi film di genere romantico e comico, la Yespica ha dato la svolta decisiva, richiamando l’attenzione degli addetti ai programmi tv più visti e selezionati dai telespettatori.

Ad oggi, la vip, la cui bellezza è stata oggetto di attrazione di diversi uomini dello spettacolo è molto attiva sui social network, altra grande scoperta nel segno di una popolarità che aumenta ogni anno in maniera esponenziale

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Aurora Ramazzotti danzante a bordo piscina: un incanto – FOTO e VIDEO

Aida Yespica incanta tutti con un davanti da “Serie A”: che fisico!

PER VEDERE LA FOTO IN BIKINI DI AIDA YESPICA, VAI SU SUCCESSIVO