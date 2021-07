Alessia Marcuzzi è davvero sicura di lasciare la televisione? Dopo l’addio annunciato sui social, spunta un video che lascia pensare

Non è stato facile leggere quelle parole che hanno commosso e lasciato senza fiato il pubblico italiano che per venticinque anni ha seguito con passione la conduttrice Alessia Marcuzzi.

La donna qualche giorno fa ha annunciato sui social il suo addio alla televisione, almeno per il momento, lo ha fatto senza filtri condividendo il cambiamento con tutte le persone che in questi lunghi anni l’hanno supportata sempre.

“Credo che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro – ha scritto – per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono”.

Alessia Marcuzzi dopo l’addio ci ripensa? – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Seguita da cinque milioni di follower, Alessia Marcuzzi in questi giorni è stata inondata di messaggi e like sotto al post che ha fatto il giro del web. Mentre Mediaset sta già cercando un sostituto, la conduttrice si perde un po’ nei suoi pensieri.

La nostalgia e la malinconia prendono il sopravvento ed è difficile resistere. Così condivide anche questa sua sensazione con i fan postando il video della canzone Luka.

“Ve la ricordate questa canzone di Suzanne Vega? Stasera sono un po’ cosi, un po’ melanconica….– scrive – le parole sono un po’ forti lo so, ma vorrei dedicarla a tutti quelli che si sentono un po’ giù, vorrei che la cantaste con me”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Sono molti a chiedersi se la Marcuzzi abbia scelto di allontanarsi dalla televisione o se è stata l’azienda Mediaset a farla fuori. Il dubbio c’è nonostante i suoi programmi anche nella stagione appena finita hanno ottenuto grandi risultati. Avrà preso la decisione giusta? I fan stentano ancora a crederci.