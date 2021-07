Amadeus e Giovanna, annuncio strepitoso: nuova incredibile iniziativa

Amadeus e la moglie Giovanna hanno rivelato sul loro account Instagram un annuncio importante che ha stupito tutti.

Riflettori puntanti su Amadeus? Il noto presentatore in questi giorni è al centro dell’attenzione in merito ai rumors sulla sua possibile conduzione del Festival di Sanremo 2022, guidando così la manifestazione per la terza volta. Se lo scorso anno aveva palesato la volontà di terminare l’avventura all’Ariston con la seconda conduzione, l’ipotesi che sia nuovamente il conduttore della manifestazione si sta diffondendo.

Ad oggi intanto Amadeus si sta godendo la pausa estiva al fianco della moglie Giovanna Civitillo. La coppia al termine della stagione estiva ha preso una pausa rigenerativa per prepararsi al meglio alla ritorno in tv con la nuova stagione. Intanto sulla loro seguitissima pagina Instagram, Giovanna e Amadeus hanno un profilo in comune, hanno annunciato un’importante notizia.

Amedus e Giovanna: nuovo toccante iniziativa

425 mila. Questo il numero di follower che seguono con affetto il profilo di Amadeus e Giovanna dove condividono ogni giorno scatti di vita personale e professionale. Nell’ultimo post pubblicato hanno annunciato un importante progetto a cui hanno deciso di aderire. La coppia è diventata testimonial di Blue One, Humanitas e Fondazione Humanitas Ricerca.

“Ci impegniamo a diffondere la cultura della prevenzione per il progetto Blue One, dedicato all’universo maschile. La diagnosi precoce salva le vite”, queste le parole condivise sotto al post. Si tratta di un carosello d’immagini che raffigura la coppia , vestita di tutto punto, insieme a un equipe medica. Subito è boom di like e di commenti. “Bravi”, “Complimenti”, “Fantastici”, sono solo alcune delle dediche che si leggono sotto al post.

Ogni progetto della coppia conquista i fan. Sorridenti e sempre più innamorati i due sono uniti da quasi vent’anni. Un amore nato negli studi Rai diventano nel tempo un legame durato e indissolubile.