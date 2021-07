“Noi ti aspettiamo”, Elisa Isoardi, la reazione inaspettata dopo il no di Mediaset – FOTO

Elisa Isoardi si consola dopo il no di Mediaset: la conduttrice ha pubblicato una compilation di scatti che ha fatto commuovere i suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

A dispetto di quanto si era detto negli ultimi mesi, non ci sarebbe nessuno spazio per Elisa Isoardi all’interno di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, che proprio ieri ha presentato i palinsesti della nuova stagione televisiva, ha messo a tacere le voci che circolavano proprio in merito all’ex naufraga. “Con lei nessun progetto specifico, nessuna volontà particolare di utilizzarla“, ha chiarito l’amministratore delegato.

Incommensurabile il dispiacere dei fan, che avevano puntato tutto su di lei e che speravano di vederla al timone di un format tutto suo. Ma la Isoardi, forte di un carattere combattivo e inarrestabile, ha reagito con grande spirito alla batosta, non mancando di condividere il proprio stato d’animo con i fan: la compilation di scatti ha commosso tutti.

Elisa Isoardi, la reazione inaspettata dopo il no di Mediaset – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Mediaset ha emesso la sentenza inconfutabile: Elisa Isoardi non sarà uno dei volti di punta della prossima stagione televisiva. L’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”, che con ogni probabilità sperava in una proposta da parte di Pier Silvio Berlusconi, ha reagito in maniera impeccabile di fronte alla batosta. Questa la didascalia che accompagna la compilation di scatti recentemente postata: “La mia terra, i miei affetti, la mia mamma“.

Nella prima foto, la conduttrice stringe a sé il proprio cagnolino, mentre in quella successiva è teneramente abbracciata a sua mamma. Elisa sarebbe tornata per qualche giorno a Caraglio (Cuneo), la località dove è cresciuta con la sua famiglia. I fan, che oramai erano certi del suo ingaggio a Mediaset, hanno cercato di consolarla con parole d’affetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

“Noi ti aspettiamo, la professionalità e la correttezza pagano sempre“, “Sorridere è la cura migliore“: grazie alla vicinanza dei followers, la Isoardi riuscirà senza dubbio a superare questo momento difficile.