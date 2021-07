“Ballando con le Stelle”, candidatura inaspettata: l’appello a Milly Carlucci

Il cast di “Ballando con le Stelle” sta prendendo forma. Intanto spunta un appello da parte di un noto nome dello spettacolo nel desiderio di partecipare allo show.

Il nuovo cast della prossima edizione di “Ballando con le stelle” ha preso forma? La macchina organizzativa dell’amato format si è messa in moto per definire i nuovi concorrenti che si sfideranno a colpo di ballo. Tanta è la curiosità dei fan in merito ai nomi in gara per la prossima stagione, ma per ora nulla è stato ancora svelato.

Intanto spunta un’indiscrezione in merito a un noto volto dello spettacolo il cui sogno nel cassetto sarebbe proprio quello di partecipare al format della Carlucci. Si tratti di un volto molto conosciuto sia sul web, sia in televisione. Nel suo passato in particolare, centrale è stata l’esperienza a “Uomini e donne”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Chiusi due programmi di Barbara D’Urso: la reazione della conduttrice

“Ballando con le stelle”: l’appello di ex “Uomini e donne”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Tale e Quale Show” sorpresa tra i giudici, addio al personaggio storico

Con l’avanzare della scelta dei prossimi protagonisti di “Ballando con le Stelle”, sale la curiosità del pubblico, sempre più intrepido di scoprire chi parteciperà alla prossima edizione del format. Di recente si è diffusa la voce sull’appello da parte di un ex “Uomini e donne” legato al desiderio di prendere parte alla prossima edizione dello show dedicato al ballo.

Si tratta della famosa ex corteggiatrice Beatrice Valli che nel format di Maria De Filippi aveva corteggiato Marco Fantini riuscendo a conquistare il suo cuore. Da allora infatti i due sono stati al fianco l’uno dell’altro costruendo una splendida famiglia insieme.

Molto soddisfatta della sua vita sentimentale, la Valli sembra voler lanciarsi in una nuova sfida. Pertanto avrebbe lanciato l’appello alla conduttrice nella speranza di entrare nello show. Bellissima e atletica, Beatrice ha una lunga esperienza nel mondo della danza. Classe 1985, mamma di tre bimbi, è inoltre amatissima dal pubblico. Su Instagram il suo profilo è seguito da ben 2 milioni di follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

“Mi piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le stelle 2021 dato che ho 12 anni di danza classica alle spalle. Milly Carlucci è una donna magnifica, chissà se prenderà seriamente il mio appello”, le parole della Valli.