Barbara D’Urso, lo scatto che alza la temperatura su Instagram. In vasca da bagno stuzzica la fantasia dei fan con il vestito che sale: sogno ad occhi aperti

Le notizie sull’ufficialità riguardanti il ridimensionamento della posizione di Barbara D’Urso e dei suoi programmi su Canale 5 si susseguono, ma la conduttrice non rivela segnali di una ricevuta sconfitta, anzi.

La conduttrice sa di aver rappresentato il volto di un’era nel palinsesto di Mediaset, dal 2008 con “Pomeriggio 5“, dal 2012 con “Domenica Live“, e dal 2019 con “Live – Non è la D’Urso“. Una carriera impareggiabile, nel segno della professionalità che ha caratterizzato i suoi salotti, dove regnava l’aria di casa.

Nessuno ha mai raggiunto il successo della conduttrice, per la quale finisce un’epoca, per dare vita a nuovi progetti. Nel frattempo continua nella conduzione di “Pomeriggio 5” in una versione ridotta, ma non ci sono dubbi su una rinascita televisiva, che ancora una volta la vedrà ricreare un altro impero di ascolti.

Della stessa misura il seguito che totalizza su Instagram, dove il suo profilo registra 2,7 milioni di followers, a dimostrazione di quanto sia un’icona intramontabile. L’ultimo scatto ne è un esempio, dove sfodera tutte le qualità di una diva senza tempo, ed il risultato è semplicemnte esplosivo.

Barbara D’Urso, seducente in vasca da bagno

Stile, eleganza e seduzione, questi gli aspetti sfoderati da Barbara D’Urso nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. In una location romantica e sobria, la vasca da bagno diventa un divano dentro il quale rilassarsi, e la doccetta un originale telefono fisso.

La suggestione dell’immagine proposta viene aiutata dall’uso dei cuscini che diventano un morbido schienale, bianchi come il resto dell’ambiente, che nel suo chiarore diventa il perfetto sfondo all’outfit decisamente vivace della conduttrice.

Più colorata che mai, sfoggia un tubino a fantasia, al quale abbina in modo audace gli stivaletti in ottanio, sfoderati in una posa che non solo sprigiona femminilità, ma alza il vestito fino a scoprirne interamente le gambe strepitose.

All’età di 64 anni splende di bellezza e fascino, affermandosi ancora una volta come l’icona intramontabile della nostra epoca.