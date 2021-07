“Beautiful”, anticipazioni puntata 3 luglio: la vita a Las Vegas – VIDEO

Beautiful, anticipazioni 3 luglio: Brooke scopre che Ridge non è più a Los Angeles. Lui cerca di dimenticarla.

Nelle ultime puntate abbiamo visto Shauna partire per Las Vegas per dimenticare Ridge. Proprio nel momento in cui stava per prendere l’aereo, tuttavia, lo stilista l’ha fermata, chiedendole di lasciare Los Angeles insieme. Il colpo di scena è arrivato dopo che Ridge ha assistito al bacio tra Brooke e Bill. Sentendosi tradito, il Forrester ha lasciato immediatamente la moglie, deciso a farsi una nuova vita a Las Vegas con la Fulton. La notizia ha lasciato Brooke sconvolta, portandola ad affrontare Quinn. Nello stesso frangente, Eric si è schierato dalla sua parte, risvegliando la secolare gelosia della moglie nei confronti della Logan.

Beautiful, anticipazioni 3 luglio: Brooke non rinuncia a Ridge

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Ridge cercherà di rifarsi una vita a Las Vegas. Lontano da Los Angeles, lo stilista proverà a dimenticare Brooke e ad approfondire la sua conoscenza con Shauna. Parallelamente Brooke continuerà a cercarlo, senza ottenere risposta. La Logan se la prenderà nuovamente con Quinn, dicendosi determinata a non farsi rovinare nuovamente la vita da lei.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Quinn sarà particolarmente felice di sapere che la sua migliore amica è partita insieme a Ridge. Di fronte alle domande insistenti della Logan, la Fuller risponderà solo che lo stilista se n’è andato ed è in buona compagnia.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, sabato 3 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Per il momento è attesa una programmazione regolare durante tutta l’estate.