“Che bomba che sei”, Emma Marrone in bikini incanta il web. Davanzale da sogno – FOTO

Emma Marrone si è concessa una giornata di relax al mare, incantando i fan con il suo bikini esplosivo: “Che bomba che sei”

Emma Marrone si sta godendo il tanto agognato ritorno sui palcoscenici d’Italia, che attendevano le sue esibizioni da oltre un anno. La cantante, che avrebbe dovuto festeggiare i primi dieci anni di carriera nel 2020, ha dovuto rimandare il tour a causa dello scoppio della pandemia. Attualmente, l’artista sta recuperando le date già fissate negli scorsi mesi.

Il suo “Fortuna Tour” è partito da Lignano Sabbiadoro, per poi approdare presso il suggestivo palco dell’Arena di Verona, nei giorni 6 e 7 giugno. Ricominciare ad esibirsi è stato un vero miracolo per la cantante salentina, che non vedeva l’ora di ricongiungersi con il suo pubblico. Anche per Emma, tuttavia, è giunto il momento di rilassarsi: l’ultimo scatto al mare, a tal proposito, ha fatto perdere la testa ai fan.

Emma Marrone in bikini incanta il web. Davanzale da sogno – FOTO

Emma Marrone è al settimo cielo da quando ha iniziato a recuperare i concerti che, a causa della pandemia, erano stati rinviati più di una volta. Per festeggiare i primi dieci anni di carriera, l’artista ha scelto di riproporre al pubblico le canzoni che l’hanno resa celebre, non mancando di accompagnare le esibizioni canore con le coreografie dei ballerini che le fanno da spalla.

Quest’oggi, tuttavia, la Marrone ha scelto di prendersi un momento di relax, come si evince dall’ultimo post condiviso su Instagram. Emma si è finalmente concessa una giornata di mare, non mancando di documentarne i dettagli con un selfie strepitoso, che mette in mostra il suo davanzale esplosivo. “Pausa“, ha scritto la salentina nella didascalia, guadagnandosi le attenzioni degli utenti con il suo bikini clamoroso.

“Più che meritata“, ha constatato un utente, rapito dalle sue forme. “Che bomba che sei“, “Buon mare“, hanno scritto altri followers, che non avevano mai visto la Marrone così felice.