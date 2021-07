Chiusi due programmi di Barbara D’Urso: la reazione della conduttrice

Pesante notizia per Barbara D’Urso, arriva la conferma della chiusura di due suoi noti. La reazione della conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“Domenica Live” e “Live non è la D’Urso” chiudono i battenti per sempre? Già dalla scorsa stagione, i format domenicali di Barbara D’Urso erano in bilico, tra gli ascolti in ribasso e la cancellazione di alcune puntante. Se nell’aria si ipotizzava la sostituzione della conduttrice, arriva la conferma ufficiale della chiusura dei due format. Ad annunciarlo ieri Pier Silvio Berlusconi che ha sottolineato come la D’Urso rimanga comunque una risorsa per l’emittente. Per la conduttrice è stato confermato “Pomeriggio Cinque”.

Intanto la domenica Mediaset vedrà protagonista due show. Sembrerebbe che Anna Tatangelo condurrà un programma passato riproposto in una nuova versione seguita da Silvia Toffanin con Verissimo raddoppiando così il suo appuntamento settimanale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Tale e Quale Show” sorpresa tra i giudici, addio al personaggio storico

Barbara D’Urso: la reazione alla chiusura dei suoi show

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Amadeus e Giovanna, annuncio strepitoso: nuova incredibile iniziativa

Barbara D’Urso ha così dovuto incassare il colpo della chiusura di “Domenica Live” e “Live Non è la D’Urso”. Una pesante notizia di cui probabilmente era già a conoscenza, in quanto negli ultimi mesi i format avevano subito battute d’arresto. Sui social la conduttrice partenopea ha ricondiviso post pubblicati da una sua fan page in cui sono state pubblicate le parole dedicatele da Pier Silvio Berlusconi. Parole di con cui ha apprezzato il suo lavoro.

“Ha fatto un lavoro grandissimo nei mesi di lockdown. E’ una professionista unica sempre sul pezzo: bravissima e tostissima.”, le parole Pier Silvio.

L’amministratore delegato di Mediaset poi ha sottolineato come, qualora ci sarà un progetto possibile, Barbara potrebbe tornare a condurre di nuovo in prima serata. In tal modo la conduttrice ha spento le presente voci su un suo possibile allontanamento dall’emittente dimostrando come il suo legame con la rete sia sempre forte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Una consolazione dopo la fine del suo programmi domenicali. Intanto, nonostante la pause estiva, la conduttrice sembrerebbe che stia lavorando a nuovi progetti.