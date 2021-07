Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi venerdì 2 luglio, ha comunicato i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino.

Pubblicato, sul sito del Ministero della Salute, il bollettino dell’epidemia da Coronavirus diffusasi nel nostro Paese da ormai oltre un anno. Stando ai dati odierni, i casi di contagio complessivi sono saliti a 4.261.582, ossia 794 unità in più rispetto a ieri. Risultano essere ancora in calo i soggetti attualmente positivi pari a 47.779 (-1.579), così come i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: 213 in totale e 16 in meno di ieri. I guariti dal virus dall’inizio dell’emergenza sono 4.086.188 con un incremento rispetto a ieri di 2.345 unità. Purtroppo si aggrava il bilancio delle vittime in Italia con 28 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 127.615.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di venerdì 1 luglio

Il Ministero della Salute ha aggiornato ieri lo stato dell’epidemia da Coronavirus diffusasi nel nostro Paese attraverso il consueto bollettino. Stando ai dati, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano 4.260.788. Proseguiva il calo dei soggetti attualmente positivi pari a 49.358, così come quello dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: 229 in totale. I guariti dal virus salivano a 4.083.843. Il bilancio totale delle vittime nel nostro Paese saliva a 127.587.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, comunicava che dal totale dei positivi erano stati eliminati 3 casi, in quanto già segnalati da altra Regione.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di giovedì 30 giugno

Pubblicato giovedì, sul sito del Ministero della Salute, il consueto bollettino relativo all’epidemia da Coronavirus diffusasi nel nostro Paese. Stando ai dati, i casi di contagio erano 4.259.909. Risultavano essere ancora in calo i soggetti attualmente positivi che erano pari a 50.441, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 247 in totale. Le persone guarite dal virus dall’inizio dell’emergenza salivano a 4.081.902. Purtroppo continuava ad aggravarsi il bilancio delle vittime nel nostro Paese che raggiungeva il totale di 127.566.

Green Pass, occhio alla truffa del messaggio sul cellulare: come difendersi

Il Green Pass consentirà ai cittadini europei di poter viaggiare in libertà e sicurezza o anche di poter partecipare ad eventi. Per ottenerlo il governo ha messo a disposizione diversi canali, digitali e non. Proprio sul certificato verde c’è chi ha pensato di poter lucrare architettando una truffa. Il raggiro viene posto in essere su Whatsapp e sono in tanti già ad esserne stati destinatari.

“A questo link puoi scaricare il certificato verde Green pass Covid-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina”. Una volta cliccato sul link in questione , l’utente viene rinviato ad una pagina che molto somiglia a quella del Ministero. Ed è li che si concretizza la truffa: la persona che ha effettuato l’accesso dovrà inserire i propri dati personali nonché quelli bancari.

La Polizia invita la cittadinanza a denunciare episodi di questo genere e che i propri dati sensibili non vanno affidati a terzi con così tanta leggerezza.

Pandemia: aggiornamento Iss sulla situazione in Italia

Continua a destare preoccupazione la diffusione della variante Delta del Covid-19 in Italia. Una circostanza costantemente tenuta sotto controllo da parte delle autorità sanitarie che non può e non deve sfuggire di mano, soprattutto alla luce del proseguo della campagna vaccinale.

Variante a parte, il monitoraggio dell’Iss continua a rimanere rincuorante. Oggi il consueto aggiornamento fornito in uno al Ministero della Salute. In Italia si registra un nuovo calo dell’Rt giunto allo 0.63 a fronte dello 0.69 della settimana scorsa. Il numero dei contagi, inoltre, si attesta a 9 casi ogni 100 mila abitanti.

In drastica diminuzione anche i ricoveri in terapia intensiva, complice certo anche il maggior numero di copertura fornito dalle vaccinazioni. Ad oggi, le dosi di vaccino somministrate raggiungono l’88,5% di quelle consegnate. Coloro i quali, invece, hanno ricevuto la seconda dose sono giunti a 19.080.865.

Tradotto significa il 35,33% della popolazione over 12. Limite di fascia a cui si sono aperte le vaccinazioni.