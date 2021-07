Elettra Lamborghini non perde occasione di mostrare al pubblico le sue forme smaglianti e prorompenti, ma così esagera

Elettra Lamborghini è seguita da quasi sette milioni di follower che non rinunciano a supportarla in ogni situazione. La musica e il twerk sono tutta la sua vita ed ora che tutto sembra essere tornato alla normalità, non ha perso occasione di tornare a fare quello che le riesce meglio.

Ha provato la strada della televisione e in particolare dell’opinionista, ma come ha ripetuto più volte non fa per lei, almeno in questo periodo che ha ancora tanto da mostrare e da donare al pubblico.

Così è tornata in pista più carica di prima con il suo nuovo EP che sta riscuotendo molto successo.

Elettra Lamborghini: il suo repertorio infiamma FOTO

