La strepitosa conduttrice televisiva ed ex modella italiana ha pubblicato una nuova foto: questa volta si tratta di uno scatto speciale…

La meravigliosa presentatrice è molto attiva sui suoi profili social: proprio oggi, infatti, ha pubblicato una foto che non è di certo passata inosservata.

Lo scatto in questione è un selfie nel quale Elisa si immortala carica e pronta per la partita degli azzurri: da brava italiana la Isoardi non se ne perde una!

Nell’immagine l’ex modella si inquadra dall’alto, con un’espressione solare che accenna un sorriso: in qualsiasi mood, Elisa resta uno schianto!

Appoggiata su una spalla, la Isoardi mostra la maglietta della nazionale con il numero ‘7’ e nella didascalia scrive: “Io sono pronta, e voi?“.

Siete curiosi dunque di vedere la foto più cliccata del momento? Tenetevi forte…

