Francesco Oppini e il rapporto con mamma Alba Parietti: tutto quello che non aveva mai detto fino ad ora. Ecco le sue parole

Francesco Oppini è stato, senza dubbio, uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, sia dentro che fuori la casa.

Rimasto inquilino per poco tempo rispetto all’allungamento del reality, il figlio di Alba Parietti ha saputo essere protagonista anche fuori, pure per via del rapporto speciale instaurato con Tommaso Zorzi, vincitore del reality di Canale 5.

Molto altro ha fatto la mamma Alba che da spettatrice privilegiata ha messo un po’ di sale in più sulla sua partecipazione. Un rapporto non facile quello tra madre e figlio di cui spesso si è parlato. E oggi che la Parietti ha da poco compiuto 60 anni, come stanno le cose tra di loro? Questa volta è Francesco che parla e dice tutta la verità.

Francesco Oppini, mamma Alba? “Un rapporto molto..”

“Abbiamo un rapporto molto stretto. A tratti burrascoso perché siamo simili, ma siamo unitissimi”, con queste parole Francesco Oppini ha descritto, a Lapresse, il rapporto con sua mamma Alba Parietti.

Una mamma molto particolare, la sua, in vista ma soprattutto molto speciale l’ha definita l’ex gieffino. Una donna che per il figlio c’è sempre stata nonostante il lavoro: “Lei e papà si sono separati quando ero piccolo – ha puntualizzato – e nonostante entrambi facciano un lavoro che li impegna tanto, molto esposto, ci sono sempre stati per me”, ha spiegato.

L’opinionista sportivo ha raccontato anche degli aspetti inediti della sua vita. Bullizzato al liceo, quando Alba Parietti era all’apice della sua carriera, perché lui troppo brutto rispetto ad una mamma bellissima. Un ricordo sofferente quello che Oppini ha consegnato ai microfoni di Lapresse che lo accomuna a tanti altri racconti di figli d’arte, derisi e presi di mira, solo perché con genitori molto conosciuti.

Ma per lui tutto queto resta un ricordo. E’ soddisfatto perché il rapporto con mamma Alba è migliorato, si è evoluto ed il legame oggi è più forte che mai. La showgirl ha dichiarato di essere pronta a diventare nonna.

“Non vede l’ora, è un impegno più facile rispetto a fare la mamma”, ha detto Oppini. La Parietti il messaggio lo ha mandato forte e chiaro, ora spetta al figlio realizzare questo desiderio.