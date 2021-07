Dramma della solitudine: uomo ritrovato senza vita in casa

Un pensionato di 72 anni è stato trovato morto nella serata di ieri all’interno della sua casa, sita nel quartiere Pegli di Genova.

Dramma della solitudine a Genova, dove un uomo di 72 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a distanza di alcuni giorni dal decesso. La drammatica scoperta nella serata di ieri, in un appartamento del quartiere Pegli. A lanciare l’allarme, alcuni vicini di casa dell’uomo che, dopo le mancate risposte dell’uomo al campanello, hanno chiamato i soccorsi. Giunti sul posto, i vigili del fuoco sono entrati in casa e hanno ritrovato il corpo ormai senza vita del pensionato.

Dai primi riscontri, pare che il decesso possa essere stato causato da un malore che avrebbe colpito l’uomo improvvisamente.

L’allarme è scattato nella serata di ieri, giovedì 1 luglio, quando alcuni vicini di casa, preoccupati di non vedere da giorni l’uomo, che viveva da solo, hanno provato a suonare al suo campanello. Dopo le mancate risposte, scrive la redazione locale del sito Liguria Oggi, i vicini hanno chiamato i soccorsi.

In pochi minuti, presso il condominio sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri sono entrati nell’abitazione attraverso una finestra lasciata aperta dal pensionato e lo hanno ritrovato riverso vicino la porta d’ingresso. L’equipe medica non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, che risalirebbe ad alcuni giorni fa.

Dai primi accertamenti, scrive Liguria Oggi, pare che il 72enne sia morto per cause naturali. L’uomo sarebbe stato colpito da un improvviso malore ed avrebbe provato a chiedere aiuto aprendo la porta di casa, ma non ci sarebbe riuscito accasciandosi sul pavimento.

Sul corpo, difatti, non sarebbero stati trovati segni che potessero far pensare ad una morte violenta.