Giulia De Lellis da urlo: bellezza sublime, fans in escandescenza FOTO

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Giulia De Lellis è sicuramente l’influencer più amata del mondo dei social da oramai cinque anni che fa parte di questo mondo. Tutto è cominciato da una storia d’amore, quella con Andrea Damante nata tra le mura degli studi Mediaset di Uomini e Donne: nessuno avrebbe mai immaginato che sia insieme che singolarmente sarebbero diventati una vera e propria forza della natura, che avrebbero riscosso un successo talmente grande da diventare due dei volti più noti qui in Italia. Con milioni di followers su Instagram, sono la coppia – non coppia più seguita di sempre del programma.

Giulia De Lellis, sempre più bella: nell’ultimo scatto fa impazzire i suoi numerosi fans

La nostra Giulia, dopo aver collezionato numerose esperienze sia sul campo della moda che in quello del cinema, quest’anno ha conquistato il ruolo di conduttrice nel programma arrivato solo quest’estate nel nostro Paese: Love Island Italia. Dunque è stata in Spagna per più di un mese per poter registrare le numerose puntate e, tornata a Milano, ha trovato tutte le persone più care ad aspettarla a braccia aperte e a darle l’accoglienza che merita. Adesso l’estate comincia anche per lei: finito il suo periodo di lavoro, ora si sta godendo qualche giorno di meritato riposo insieme al suo fidanzato Carlo Beretta con cui sta oramai da più di nove mesi.

Giulia sui social oramai ha cinque milioni di persone che la seguono e la apprezzano in tutto quello che fa: nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, ad esempio, con quattro pose completamente differenti ha fatto breccia nel cuore dei suoi fans.