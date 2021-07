Non si placano le indiscrezioni sul “Grande Fratello Vip”. Ora spunta fuori il nome di una ex concorrente nel ruolo di opinionista. Ecco le sue parole

Grande attesa per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip” sempre a firma di Alfonso Signorini. Da tempo, ormai, si rincorrono nomi e cognomi dei possibili nuovi vipponi che entreranno nella casa più spiata della televisione.

Poco si è parlato, invece, degli opinionisti. Pupo ed Antonella Elisa saranno confermati? Sull’ex di “Non è la Rai” ci sono alcuni dubbi e qualche nome che potrebbe sostituirla è già circolato.

Si tratta di una nota conduttrice che è stata anche inquilina della casa di Cinecittà. Adesso è lei che parla per la prima volta.

“Grande Fratello Vip” e il ruolo di opinionista: parla lei

Potrebbe essere Adriana Volpe la nuova opinionista del “Grande Fratello Vip” secondo molte e diffuse indiscrezioni. Intervistata dal settimanale Nuovo, la conduttrice ha parlato del suo futuro lavorativo e qualcosa ha lasciato intendere.

Di certo non sarà più su Tv8 con “Ogni Mattina” e dopo un anno a Milano tornerà nella sua Roma, per la gioia anche di sua figlia. Tornare a “I Fatti vostri”? Per la Volpe non se ne parla proprio.

Lei è concentrata su un nuovo progetto che prenderà vita a settembre ha spiegato. “Sarà proprio lì che prenderà forma il mio futuro – ha aggiunto – Sto tracciando un sentiero e credo che sarà la mia strada…”.

Che si tratti proprio del reality show di Canale 5? Adriana non si è potuta sbilanciare più di tanto e ha passato la palla al direttore di Chi. “Non ne posso parlare! – ha detto – Bisognerebbe chiederlo al conduttore Alfonso Signorini, ufficialmente non so nulla…”.

La sua risposta lascia intendere che qualcosa che bolle in pentola ci sia. Non è stata una smentita e un no secco, e questo suo modo elegante sembra essere proprio un forse, lascia pensare a delle “trattative” in corso. L’Elisa deve fare davvero le valige?