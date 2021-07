Ilary Blasi, vacanze in Russia: quella riflessione sugli uomini, fan stupiti

Ilary Blasi sta trascorrendo le vacanze in Russia al fianco della sua splendida famiglia. La conduttrice ha stupito tutti con una riflessione condivisa su Instagram.

Ispirazione, svago e rilassamento. Ilary Blasi sta trascorrendo le vacanze in Russia al fianco della sua splendida famiglia. Insieme al marito Francesco Totti e il loro tre figli, Chanel, Christian e Isabel, stanno visitando Mosca contemplandone gli angoli più suggestivi. Dalle sue incredibili architetture, alle sue piazze mozzafiato, la conduttrice e l’ex calciatore stanno postando sui social i momenti spensierati nella capitale Russa.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, Ilary ha postato un nuovo scatto che ha stupito tutti. Oltre che per l’affascinante location in cui è ritratta, a colpire il suo milione di follower è stata la didascalia al post.

Ilary Blasi in Russia: quel riflessione stupisce

“La vita è un palcoscenico e tutti gli uomini nient’altro che attori”. Queste le parole che si leggono sotto il post di Ilary Blasi accompagnate da uno scatto che la ritrae nello splendido Teatro Bolshoi di Mosca. Si tratta di una citazione di William Shakespare che conquista subito i fan. Tra cuori e commenti, lo scatto ha stupito tutti. Al centro del teatro vuoto Ilary si mostra con indosso un look sportivo e vacanziero. Capellino e scarpe basse, la conduttrice predilige la comodità senza rinunciare a essere trendy.

Intanto in questi giorni si è diffusa la notizia di una nuova avventura per la Blasi. Sembrerebbe che per la prossima stagione televisiva presenterà un nuovo format musicale targato Mediaset. “Star in the star”, il nome della trasmissione che ricorda sia “Tale e Quale Show”, sia il “Cantante Mascherato”.

Il programma vedrà protagonisti noti vip che si trasformeranno grazie a intense lezioni con coach di canto, per poi esibirsi davanti una giuria intrepretando famose canzoni. Saranno i giurati a dover indovinare l’identità dei concorrenti in gara.