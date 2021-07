Italia-Belgio, le probabili formazioni dei quarti di finale di Euro 2020 -VIDEO

Italia-Belgio, probabili formazioni quarti di finale Euro 2020: alle ore 21 gli azzurri del CT Roberto Mancini sfideranno i Diavoli Rossi di Roberto Martinez.

Si avvicina il fischio d’inizio di Italia-Belgio. È tempo di scegliere i propri undici da schierare in campo dal primo minuto per la partita valida per i quarti di finale di Euro 2020.

Il CT della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, deve sciogliere i suoi ultimi dubbi così come quello dei Diavoli Rossi, Roberto Martinez.

Tra meno di due ore vedremo questa sfida decisiva per l’accesso alle semifinali degli Europei. Quasi certamente in campo vedremo i principali attaccanti delle due nazionali, vale a dire da una parte Ciro Immobile, giocatore della Lazio, e Romelu Lukaku, calciatore dell’Inter.

È praticamente altrettanto certa la presenza sin da subito dei due portieri titolari, Gianluigi Donnarumma e Thibaut Courtois.

Italia-Belgio, i dubbi di formazione di Mancini e Roberto Martinez

I dubbi dunque per i due CT non risiedono in questi ruoli, ma in altre zone del rettangolo verde. Per quanto riguarda l’Italia, Mancini dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha avuto la meglio, seppur con qualche difficoltà e solo dopo i tempi supplementari, sull’Austria negli ottavi di finale dell’Europeo. Ci sarebbe un dubbio, cioè su Giorgio Chiellini.

LEGGI ANCHE —> L’Italia incontrerà il Belgio: le possibili insidie per gli uomini di Roberto Mancini

Il capitano è tornato in gruppo prima dell’incontro degli ottavi e le sue condizioni sono andate poi migliorando. Quest’ultimo è in ballottaggio con Francesco Acerbi. L’altro ballottaggio è tra Federico Chiesa e Domenico Berardi.

LEGGI ANCHE —> Euro 2020, l’Italia vola ai quarti: si decide ai supplementari

Per quel che concerne il Belgio, in dubbio sono le presenze di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard. I due sono usciti per infortunio durante la sfida degli ottavi di finale contro il Portogallo. Il primo potrebbe farcela stringendo i denti. L’altro invece è più in dubbio e dovrebbe essere sostituto da Carrasco.

Italia-Belgio, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT: Mancini

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. CT: Roberto Martinez

ITALIA BELGIO, SENTIAMO I TIFOSI AZZURRI. IL SERVIZIO