Juliana Moreira sbalordisce i fan con il nuovo inaspettato progetto che è già virale. L’annuncio della showgirl in un ballo scatenato: più bella che mai

Sorriso contagioso, allegria travolgente e bellezza mozzafiato allo stato puro: queste le caratteristiche che contraddistinguono Juliana Moreira fin dal principio del suo percorso professionale.

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo in Brasile, si trasferisce in Italia dove viene scelta direttamente dall’autore televisivo Antonio Ricci per debuttare in tv a “Cultura Moderna“, noto programma condotto da Teo Mammucari.

In seguito presenta diverse stagioni di “Paperissima Sprint” e sperimenta altre esperienze televisive, passando anche per il teatro, per una parte nello spettacolo “Il libro della Giungla”. Ma l’ultimo inedito progetto della conduttrice sbalordisce i fan, del tutto inaspettato e accolto con grande entusiasmo. Il post di annuncio rimbalza su tutti i social, e si prospetta un grande successo.

Juliana Moreira, l’inaspettato progetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Dopo le svariate esperienze televisive, esplode sui social un nuovo inatteso progetto da parte di Juliana Moreira, che si afferma già come punto di riferimento per l’estate 2021. Tutta la frizzante energia e la peculiare allegria travolgente, risuonano nella collaborazione con Ben Dj & Los Locos e Edie Joode sulle note di “Tic Tic Tac“. La canzone è già una hit, grazie anche alla breve e semplice coreografia che si presta alle imitazioni sui social, dove la conduttrice lancia la challenge.

Il video su Instagram con il quale annuncia ai fan la notizia celebra la sua meravigliosa e solare bellezza in tutta l’evidente perfezione. Sulla pelle ambrata spicca il bikini rosso che evidenzia le forme perfette e la tonicità del suo corpo, ma è in t-shirt e shorts che la showgirl libera la sua danza scatenata, che si prospetta già quella più condivisa su Tik Tok.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

La canzone ha tutte le caratteristiche per confermarsi come un clamoroso successo, che contagerà della sua allegria la nostra estate.