Lorella Cuccarini, stop a Maria De Filippi: la situazione degenera

Lorella Cuccarini è una showgirl molto affermata e amata nel nostro Paese e ultimamente è stata una delle coach di “Amici 20” di Maria De Filippi ma adesso la situazione sta degenerando tra i due personaggi televisivi

Dopo aver avuto un ruolo nel programma di Carlo Conti “Tale e quale show“, Lorella Cuccarini potrebbe tornare in auge per un nuovo programma su uno dei canali più importanti della televisione italiana. La showgirl è stata co-conduttrice de “La vita in diretta” insieme al collega Alberto Matano ma non è andata come previsto tra i due. La Cuccarini ha accusato l’ex volto del Tg1 di maschilismo e comportamenti poco consoni. È poi scoppiato un caso visto che lei ha pubblicato una lettera sui social accusando appunto il collega di maschilismo. A questo punto Lorella è passata a Mediaset avendo il ruolo importante di coach di canto insieme ad Arisa, con cui ha cominciato anche un bellissimo rapporto di amicizia.

Lorella Cuccarini fa la guerra a Maria De Filippi: i dettagli

Lorella Cuccarini adesso, anche se Maria De Filippi la vorrebbe di nuovo nel cast di “Amici” per la ventunesima edizione del talent show, è corteggiata da Pier Silvio Berlusconi in persona che le vorrebbe affidare un programma tutto suo. La trasmissione nuova andrebbe a sostituire quella di Barbara D’Urso della domenica pomeriggio, ovvero “Domenica Live“. Secondo “Più Donna”, la Cuccarini sta valutando l’offerta e pensando se accettare o no la proposta del figlio di Silvio Berlusconi nonché marito di Silvia Toffanin.

Non si conosce ancora il nome del nuovo show che il proprietario di Mediaset le vorrebbe assegnare ma di sicuro andrà in onda su Canale 5 visto che prenderà il posto del programma della D’Urso e probabilmente durante l’autunno prossimo. È in questo periodo infatti che cominciano le nuove trasmissioni della ex Finivest.