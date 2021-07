Chi ha vinto la gara di share e ascolti nella serata del 1 luglio 2021? Scopriamo insieme i dati dei vari programmi e film

In attesa dei quarti di finale Italia-Belgio che si terranno questa sera in diretta su Rai1, gli italiani si sono potuti rilassare davanti alla televisione con vari programmi e film. Ieri sera è andata in onda in prima serata la replica di Doc- nelle tue mani con Luca Argentero.

Su Canale 5, invece, la terza puntata di “Viaggio nella grande bellezza” con Cesare Bocci. Chi avrà vinto la gara di share e ascolti del 1 luglio 2021?

Ascolti tv: chi è il vincitore del 1 luglio?

Ancora una volta Rai 1 si aggiudica il primo posto grazie alla replica di Doc- nelle tue mani con la partecipazione di Luca Argentero che ha conquistato 2.446.000 spettatori pari al 12.68%, nel primo episodio, e 2.122.000 spettatori pari al 14.33%, nel secondo episodio.

Al secondo posto su Canale 5 Cesare Bocci con “Viaggio nella Grande Bellezza” ha raccolto 1.692.000 spettatori pari al 10.29% di share.

Ecco quali sono gli altri dati dei restanti programmi o film che hanno fatto compagnia al pubblico italiano:

Rai2: Squadra Speciale Cobra 11 1.077.000 spettatori pari al 5.45% di share, nel primo episodio, e 915.000 spettatori con il 5.12% nel secondo episodio.

Italia 1: Vi Presento i Nostri 1.309.000 spettatori, 7.09% di share.

Rai3: Le Ragazze 986.000 spettatori pari ad uno share del 5.45%, presentazione di 14 minuti: 681.000 – 3.49%.

Rete4: “Dritto e Rovescio” 1.093.000 spettatori con il 7.74% di share.

La7: “In Onda Prima Serata” 486.000 spettatori con uno share del 2.67%.

Tv8: “I delitti del BarLume” 407.000 spettatori con il 2.22%.

407.000 spettatori con il 2.22%. Nove: Quasi Quasi Cambio i Miei 209.000 spettatori con l’1.09%, nel primo episodio, e 160.000 spettatori con l’1.2%, nel secondo episodio.

Questa sera il momento che tutti stavamo aspettando: i quarti di finale, il match decisivo per la nostra squadra: Italia- Belgio. La partita sarà trasmessa su Rai 1, mentre su Canale 5 andrà in onda il film Adaline- L’eterna giovinezza. E voi cosa seguirete?