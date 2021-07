“Ti mangio”, Ludovica Pagani e il bikini che fa perdere la testa – FOTO

Ludovica Pagani manda in escandescenza i suoi follower: costume rosso e curve mozzafiato. È la regina dell’estate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

È una delle grandi amiche di Elettra Lamborghini e insieme formano la coppia d’oro dei social. Giovane, bellissima, super seguita sui social e una carriera che va a gonfie vele.

Parliamo di Ludovica Pagani, la sensuale giornalista e influencer che sui social e a bordo campo fa girare la testa per la sua bellezza e le sue forme da super bomber.

Senza dubbio è stata la rivelazione sexy dell’anno in fatto di sport. Dopo alcune esperienze nelle tv locali e a Sportitalia, è arrivata direttamente a “Quelli che il calcio” come inviata. E per molti è diventata, di diritto, la nuova “nemica” di Diletta Leotta in fatto di giornalismo sportivo.

Con lei aumentano le quote rosa in tv per la felicità dei maschietti appassionati di calcio. Troppe distrazioni però a latere delle partite oltre che sui social. Ludovina è inarrestabile e su Instagram le manca davvero poco per sfiorare i 3 milioni di follower.

Quando è insieme alla sua amica Elettra e ballano Pistolero poi, tutto si blocca e sul web non si capisce più nulla.

Ludovica Pagani, bikini rosso e curve mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Bikini rosso e curve mozzafiato è così che si potrebbero descrivere le ultime due foto di Ludovica Pagani. L’influencer fa strage di cuori su Instagram e in pochissimo tempo like e commenti balzano alle stelle.

In una sola ora oltre 170 mila like e una miriade di commenti per una delle foto più belle di questa calda estate 2021. È sicuramente lei una delle regine di questa stagione.

Il rosso, il suo colore preferito, ci racconta Ludovica, in due sexy foto che la immortalano in tutta la sua perfetta bellezza. Fisico da fare invidia, forme giunoniche che si fanno apprezzare e fanno venire la bava alla bocca, e un sorriso che incanta. Capelli biondissimi come sempre, sciolti che cadono dal lato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Fan impazziti che le tributano i commenti più preziosi e diversi. Non solo utenti italiani ma anche stranieri. Poi arriva il commento che spicca tra tutti: “Ti mangio”.