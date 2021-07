Meteo, cosa succede nel week end in Italia: le previsioni – VIDEO

Le previsioni meteo per sabato 3 e domenica 4 luglio sul nostro Paese. Ancora caldo o cambiamenti in arrivo?

Cosa succederà nel week end sul nostro Paese sul fronte meteo? È la domanda che si fanno tutti, vacanzieri e non. Dopo molti giorni di caldo, persistente e afoso, gli italiani vorrebbero respirare ma senza rinunciare al sole.

Siamo entrati ufficialmente nel mood vacanze e, anche se non tutti possono ancora partire, il week end è sempre il momento della settimana in cui si approfitta per rilassarsi e fare anche una piccola gita fuori porta.

Il caldo non ci abbandonerà del tutto ma qualcosa sta per cambiare nello scenario del meteo tricolore. L’instabilità la farà da padrone, non su tutto lo Stivale, ma c’è da fare attenzione. Vediamo nello specifico come sarà il tempo in questo fine settimana sul nostro Paese.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Bambino di 6 anni trovato morto in un lago: arrestata la…

Meteo, tutto sul week end in arrivo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Bill Cosby, sentenza annullata. Schiaffo doloroso al Movimento #Metoo

Instabilità, forte caldo e temporali improvvisi. Saranno queste le tendenze di questo fine settimana sull’Italia. Da un lato l’alta pressione che arriva dall’Africa non ci abbandona e porta il caldo, anche eccessivo per il periodo, dall’altra i cambiamenti ed i temporali pomeridiani sono dietro l’angolo. Da attenzionare soprattutto le regioni del Nord che potrebbero essere colpiti da fenomeni improvvisi.

Sono tre, come segnala ilmeteo.it, le regioni da tenere sotto stretta osservazione per via delle precipitazioni improvvise: Trentino Alto Adige, Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Alcuni temporali, tra il pomeriggio e la sera potrebbero verificarsi tra le pianure e le coste del Veneto e dell’Emilia Romagna.

Le temperature saranno comunque alte, tra 29 e 34 gradi, ma le regioni del Nord dovranno prestare molta attenzione non solo per l’intensità dei temporali ma anche per il presentarsi del forte vento.

Sul resto del Paese, invece, la situazione sarà più tranquilla con il prevalere dell’alta pressione che, al Centro, regalerà giornate belle e calde, ad eccezione di qualche nube sparsa. Temperature tra 28 e 33 gradi.

Ancora caldo anche al Sud anche se con un evidente calo delle temperature rispetto agli scorsi giorni ma le massime potrebbero arrivare comunque fino ai 36 gradi. Potrebbero verificarsi delle leggere velature.