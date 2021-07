“Mozzafiato”. Giulia Salemi al tramonto incanta più del panorama FOTO

Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ultimo scatto ha ricevuto una pioggia di likes

Giulia Salemi è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo dei social: sono oramai un po’ di anni che la vediamo in televisione ma è solo quando ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip che ha conquistato tantissime persone. Si è presentata lì come una ragazzina acqua e sapone, vulnerabile e piena di paure: probabilmente era troppo presto per lei e infatti questa esperienza non andò proprio come sperava, e per questo a distanza di anni ha deciso di rimettersi in gioco nella edizione di Alfonso Signorini.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Giulia Salemi manda in tilt il web: sempre più bella

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G I u l I a S al e m I ( @ g I u l I a s a l e m I )

Ed è proprio durante questa ultima edizione a cui ha partecipato che la nostra Giulia ha trovato l’amore tra le braccia di Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia ha davvero perso la testa per lei e ad oggi sono più innamorati e felici che mai. Lui quest’estate è tornato con una nuova hit per la stagione chiamata “L’estate più calda” e lei ha preso parte al videoclip ufficiale del brano che sta scalando tutte le classifiche più importanti. Ha deciso di pubblicare qualche foto che sono state scattate del backstage, dove con un abito rosa è in posa su un balcone che affaccia su uno splendido tramonto che toglie il fiato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Giulia e Pierpaolo sono davvero fatti l’uno per l’altro e insieme stanno realizzando tantissimi progetti che nessuno dei due si sarebbe mai aspettato di raggiungere accanto ad un’altra persona. Le cose tra di loro non potrebbero andare meglio di come stanno procedendo.