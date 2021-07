“Grazie a voi”, Myrea Stabile: messaggio speciale per i fan, emozione pura

Myrea Stabile continua ad emozionare il web con un video strappalacrime, dopo l’“Isola dei famosi” la sorpresa più bella

Myrea Stabile è stata una di concorrenti dell’ultima edizione dell’“Isola dei famosi” arrivata ad un passo dalla finale. Nelle Honduras ha vissuto un’esperienza unica e fuori dal comune ed ora è pronta ad esplodere con tutti i suoi progetti.

Classe 1997, è un’influencer e showgirl conosciuta da tutti per aver partecipato al programma La pupa e il secchione. Ha una carriera da scrivere e non vede l’ora di farlo.

Myrea Stabile: il VIDEO commovente è virale

Su Instagram scrive: “Sto creando” ed è proprio così, sta scrivendo le pagine della sua vita, di una carriera appena iniziata con tante sorprese. L'”Isola dei famosi” le ha cambiato la vita e a distanza di settimane torna indietro nel tempo.

Ripensa al momento della partenza, agli amici e la famiglia lasciati per poi ritrovarli tutti lì ad accoglierla a braccia aperte. Persone conosciute nelle Honduras che porterà sempre con lei, le sue debolezze e i suoi punti di forza.

Questo e molto altro è stata l’Isola per lei che non smetterà mai di realizzare i suoi sogni. Intanto pubblica un video per ringraziare tutte le persone che l’hanno supportata in questo viaggio di scoperte.

“La partenza dall’Italia e l’arrivo a San Pedro Sula in Honduras, i vaccini, la quarantena, i preparativi pre programma, le emozioni, il volo, l’ansia, l’agitazione, tutte le emozioni di questo mondo concentrate in me – scrive – e una grande voglia di affrontare quello che sarebbe stata un esperienza unica! Tutto questo GRAZIE A VOI!”.

I fan la adorano e dopo il reality la sua community è cresciuta a vista d’occhio. Adesso i follower aspettano con ansia quale sarà il suo prossimo progetto. Per il momento si gode la sua Milano e la sua nuova casa.