“Non commento”, fan in collera con Arisa, la FOTO li ha spiazzati

I fan sono in collera con Arisa. La cantante, tramite l’ultimo post condiviso sui social, ha fatto un annuncio che non è piaciuto ai suoi sostenitori: cosa è successo?

La storia d’amore fra Arisa e Andrea Di Carlo continua ad attraversare delle fasi di alti e bassi. I due, che si conobbero lo scorso settembre, sembravano addirittura parlare di matrimonio, complice il sentimento travolgente che li aveva colti di sorpresa. Tuttavia, nel giro di breve tempo, la cantante aveva già lanciato i primi segnali di crisi.

Proprio Arisa, a “Domenica In”, aveva confidato di non sentirsi compresa dal compagno, colpevole di non sostenerla nei suoi impegni lavorativi. La rottura era ormai certa, ma in seguito la situazione si era evoluta ed in maniera certamente non chiara. I followers, che desiderano il bene della loro beniamina, sono sbottati di fronte all’ultimo post: Arisa sembra proprio non volerli ascoltare.

Fan in collera con Arisa, l’ultima FOTO li ha spiazzati

