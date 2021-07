La ex velina si trova nella capitale della moda per un servizio fotografico di un noto brand, sensuale ha decisamente stregato con la sua femminilità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Sta trascorrendo le sue vacanze da sola la bellissima Melissa Satta dopo la definitiva rottura con l’ex marito Kevin Prince Boateng.

Prima è sbarcata in Sardegna a Porto Cervo con il figlio Maddox per trascorrere qualche giorno con la mamma Mariangela e poco dopo era di ritorno nella sua Milano per un servizio fotografico molto importante per il brand Roberto Cavalli.

La ex velina 35enne nei social si è mostrata al massimo della sua forma fisica, forme toniche e una grinta da vendere, come nell’ultimo video e scatti condivisi.

LEGGI ANCHE —> Aurora Ramazzotti danzante a bordo piscina: un incanto – FOTO e VIDEO

Melissa Satta strega la capitale della moda, sensuale nella sua passerella cittadina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rosalinda Cannavò, la confessione inquietante: “Vi spiego perchè ho paura”

“Che pantera💯” scrive qualcuno a margine dell’ultimo carosello di foto che ha postato Melissa nella sua pagina Instagram dove è seguita da 4.4 milioni di follower.

La si vede camminare per le vie di Milano con indosso un top corto che le scopre l’addome muscoloso, pantaloni lucidi con maxi tasconi laterali. Completa il look un accessorio molto di tendenza quest’anno: una mini borsetta a tracolla arancione fluo, un tono di colore per accendere il suo outfit completamente nero firmato Cavalli.

Non solo dunque imprenditrice dopo il lancio della sua app Start2Run, ma anche una richiesta indossatrice per i brand di moda e del lusso, come vediamo proprio nei contenuti proposti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Usa la strada come fosse una moderna passerella durante la settimana della moda milanese, una rivisitazione delle grandi case d’abbigliamento che stanno scendendo in strada per rendere più contemporaneo il loro guardaroba ma anche accessibile alla vita di tutti i giorni. Migliaia di like per Melissa, femminile e seducente come non mai.