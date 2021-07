Rosalinda Cannavò è una dei personaggi più amati del mondo di Instagram. L’ultimo scatto insieme al suo amato Andrea Zenga ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso novembre. Lei era entrata a settembre ed era già diventata il personaggio più discusso della intera edizione. Rosalinda, infatti, tra le mura della casa più spiata d’Italia si è fatta conoscere da tantissime persone, o forse bisogna dire da tutti perché nonostante fosse stata molto famosa in passato per le fiction a cui ha preso parte sulla Mediaset, aveva recitato per tanto tempo anche nella sua vita privata.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga più felici che mai Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a R o s a l I n d a C a n n a v. ò ( @ a d u a . d e l . v e s. c o) Vittima dell’Ares e di molteplici relazioni finte, solo in questo programma Rosalinda è riuscita a mettersi a nudo e a spogliarsi di tutti questi anni dove ha dovuto fingere di essere qualcosa che non è mai stata. Dopo essersi risolta come persona, ha capito di volere molto di più da una relazione e per questo ha chiuso la sua storia con l’ex fidanzato storico conosciuto ai tempi della scuola, e che in tutti questi anni l’è sempre stato vicino, per poi cominciarne una con il figlio del calciatore, Andrea Zenga, già diventato noto agli occhi del pubblico per aver partecipato a Temptation Island con la sua ex fidanzata.

Ad oggi Rosalinda e Andrea sono più felici che mai: basta vederli nell’ultimo scatto che lei ha pubblicato su Instagram. “Amore vintage, ecco perché dico di essere nata vecchia” scrive lei, come didascalia dello scatto dove sono in un bosco a fare un picnic.