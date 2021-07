Shaila Gatta, leggings super attillati e gli squat che mostrano…VIDEO

Shaila Gatta posta un video del suo allenamento. Nonostante l’outfit sportivo, i leggings super attillati non nascondono il fondoschiena.

Shaila Gatta, l’amata Velina di “Striscia la Notizia” anche se come noto non farà più parte del tg satirico, è sicuramente tra le più seguite. Fisico statuario, empatia e tanta spontaneità fanno di Shaila un’atleta da ammirare. Appassionata di fitness, l’ex velina ama condividere sui social diversi momenti della giornata anche quelli dedicati al relax.

Eccola infatti in bikini mentre si gode il mare della Sardegna. Costume colorato a tema floreale che si abbina benissimo alla sua fisicità. Una freschezza data dai colori – un patchwork di tonalità tra il rosa ed il viola – e tutto tempestato di fiorellini, rappresentano benissimo l’energia e la sua bellezza naturale.

Shaila Gatta, il VIDEO non censurato dell’allenamento

A differenza di tante colleghe, Shaila non ha mai nascosto la disciplina ed i sacrifici che ci sono dietro un fisico stupendo come il suo. E questo video lo dimostra chiaramente: è momento di allenare i glutei…tra squat super complicati ed esercizi vari è facile vedere tutto l’impegno della ex velina.

Per l’occasione indossa un completo da fitness composto da leggings e top abbinato sulle tonalità dell’azzurro. Un colore molto chiaro che lascia vedere perfettamente il corpo. I leggings inoltre essendo molto attillati permettono di vedere ogni angolo di corpo, come se fosse body painting e quindi diventa possibile ammirare ogni muscolo.

“Non dimenticarti chi sei e non ti perderai mai!” scrive Shaila per descrivere una foto artistica e bellissima. Immortalata mentre è sospesa in aria, dopo aver fatto una delle sue acrobazie. Pazzesca.