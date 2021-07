Stefania Orlando: il suo atteso ritorno in Rai. Scartata prima, adesso desiderata

Stefania Orlando. La famosa conduttrice è reduce dell’ultima edizione del reality “Grande Fratello Vip”. Ritornerà come concorrente in un programma RAI molto seguito. Le sue parole

Il “Grande Fratello Vip” ha il merito di rilanciare le carriere di molti personaggi famosi che decidono spontaneamente di mettere alla prova se stessi, regalando al pubblico una fetta sostanziosa della loro privacy. Al tempo stesso hanno l’occasione per far conoscere meglio una parte del proprio carattere, spesso celata per tempi televisivi, conquistando così interesse e simpatia.

É avvenuto lo stesso meccanismo per la conduttriche Stefania Orlando che, reduce dell’ultima edizione del reality, ne è uscita sicuramente rinnovata. Il pubblico da casa ha apprezzato particolarmente il suo percorso. Dopo sei mesi di permanenza in clausura, spiata dalle telecamere, ha raggiunto la finale, salendo sul podio e ottenendo la medaglia di bronzo. Com’è noto, la gara è stata vinta da Tommaso Zorzi. Stefania Orlando si è immediatamente rimessa in pista. Uscita dalla casa del “Grande Fratello Vip” ha avviato numerosi progetti interessanti. Uno in particolare è di grande prestigio.

Stefania Orlando: il suo atteso ritorno in RAI

Stefania Orlando ha trascorso la maggior parte della sua carriera come volto della tv di stato, conducendo numerosi programmi che l’hanno portata al successo. Tra questi ricordiamo, per esempio, “I fatti vostri”, “Il lotto alle otto” e “Unomattina in famiglia”.

Dopo la parentesi a Mediaset come concorrente del “Grande Fratello Vip”, è stato annunciato il suo ritorno in Rai. Dove la ritroveremo?

Il suo talento poliedrico che l’ha fatta esplodere anche nelle vesti di cantante, le sarà d’aiuto nelle vesti di prossima concorrente di “Tale e Quale show”, condotto da Carlo Conti. Al settimanale Oggi ha rilasciato la seguente dichiarazione: “È una trasmissione che mi è sempre piaciuta tantissimo. Chi vi partecipa, non solo può esprimere il proprio talento canoro, deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta”.

Tuttavia, la Orlando non può fare a meno di sottolinerare un particolare: “Negli anni scorsi ho sostenuto molti provini e non sono stata presa. Questa volta non sono stata nemmeno provinata”. Effetto della notorietà rinnovata legata al reality della concorrenza?

La conduttrice dice con orgoglio di essere felice di tornare in un luogo conosciuto: “Per me la Rai è come una seconda casa, una famiglia acquisita. Ho iniziato a lavorarci nel 1997, ci sono praticamente cresciuta. Mi sento protetta. Inoltre, è un privilegio lavorare con grandi professionisti come Carlo Conti. Con lui ci si sente al sicuro“.

Auspica di poter continuare serenamente la sua strada lavorativa all’interno della tv di stato, non le dispiacerebbe un programma come “La vita in diretta”, accanto ad Alberto Matano con cui dice esserci un buon feeling.

Chi saranno i suoi sfidanti vip? Sono trapelati i seguenti nomi: Alba Parietti, Pierpaolo Pretelli, l’ex velina Federica Nargi, Ciro Priello dei The Jackal e Deborah Johnson (figlia di Wess Johnson).